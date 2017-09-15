"Санофи-Авентис Украина" заявляет о финансовом рейдерстве: компания будет судиться в международном арбитраже

ООО «Санофи-Авентис Украина», входящая в состав глобальной компании Санофи (Sanofi), ведущей компании в сфере здравоохранения, заявила о готовности подать иск против Украины в Международный инвестиционный арбитраж с целью защиты своих прав и инвестиций в Украине.

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Об этом сообщается в письме, предоставленном УНИАН, компанией «Санофи-Авентис Украина».

"Причиной стал очередной отказ хозяйственных судов в истребовании и проведении экспертизы оригиналов документов, на основании которых мошенники пытаются завладеть денежными средствами ООО «Санофи-Авентис Украина» в размере почти 50 млн гривен", - сообщается в документе.

В письме отмечено, что попытка финансового рейдерства в отношении ООО «Санофи-Авентис Украина» продолжается с марта 2017 года.

"Рассмотрение дела в украинских судах проходит с многочисленными зафиксированными нарушениями и полным игнорированием аргументов и доказательств Компании, включая ряда экспертиз, которые подтверждают подделку документов. Кроме того, указанные мошеннические действия происходят при бездействии украинских органов власти и при активном содействии представителей Государственной исполнительной службы", - отмечается в письме.

По словам директора Санофи в Украине Гиєма Гренье, такой правовой беспредел препятствует ООО «Санофи-Авентис Украина» обеспечивать доступ украинских пациентов к качественным инновационным лекарственным средств.

"Это грубое нарушение обязательств Украины перед иностранными инвесторами, в частности – предусмотренных международными договорами, среди которых украинско-французское Соглашение о взаимном содействии и взаимной защите инвестиций от 1994 года. Компания надеется, что руководство страны предпримет все необходимые меры, чтобы остановить финансовых рейдеров, действия которых наносят значительный ущерб инвестиционному имиджу государства и вызывают отток прямых иностранных инвестиций из Украины», – заявил Гренье.