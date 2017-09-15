Проект госбюджета-2018 предусматривает проведение медицинской реформы

Проект государственного бюджета Украины на 2018 год, который сегодня будет рассматривать Кабинет министров, предусматривает расходы на проведение пенсионной, медицинской и образовательной реформ, сообщила журналистам первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова.

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«Да. Пенсионная реформа – в полной мере. Медицинская и образовательная – в той части, которую мы забюджетировали в 2018 году», - сказала Маркарова.

Она пояснила, что полная стоимость одобренной парламентом реформы образования достаточно высокая, но переходные положения принятого закона позволят растянуть расходы на несколько лет.

«Что на 2018 год запланировано – забюджетировано. Также, как и по медицинской реформе», - добавила Маркарова.