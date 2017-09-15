Проект госбюджета-2018 предусматривает проведение медицинской реформы
Полная стоимость одобренной парламентом реформы образования достаточно высокая.
Проект государственного бюджета Украины на 2018 год, который сегодня будет рассматривать Кабинет министров, предусматривает расходы на проведение пенсионной, медицинской и образовательной реформ, сообщила журналистам первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова.
Читайте такжеКабмин задолжал украинским медикам более 2 млрд 700 тысяч гривен
«Да. Пенсионная реформа – в полной мере. Медицинская и образовательная – в той части, которую мы забюджетировали в 2018 году», - сказала Маркарова.
Она пояснила, что полная стоимость одобренной парламентом реформы образования достаточно высокая, но переходные положения принятого закона позволят растянуть расходы на несколько лет.
«Что на 2018 год запланировано – забюджетировано. Также, как и по медицинской реформе», - добавила Маркарова.