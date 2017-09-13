Медики рассказали, кому нельзя есть виноград

Медики отмечают, что в ягодах винограда содержится от 2,5 до 6% свободных и связанных в виде солей органических кислот. 60% яблочной кислоты, 40% - винной, глюконовой, лимонной, янтарной, щавелевой. Свободные кислоты придают ягодам кислый вкус, а связанные не влияют на него.

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В ягодах винограда есть необходимые организму человека минеральные соли и микроэлементы. Более 60% всех элементов составляет калий, который улучшает работу сердца и почек. Они часто являются структурными элементами ферментов, гормонов, витаминов, белков и ряда важных органических комплексов.

В винограде содержится большое количество необходимых человеку витаминов.

В 100 г винограда - 2-15 мг аскорбиновой кислоты, 0,1-0,2 мг каротина, 1,2-1,3 мг токоферолов, 0,02-0,05 мг рибофлавина, 0,06-0,07 мг эргокальциферола, следы тиамина.

В винограде обнаружены незаменимые аминокислоты (лизин, гистидин, аргини, метионин, лейцин) и заменимые (цистин, глицин), которые активно участвуют в обмене веществ. В семенах обнаружено до 20% твердого жирного масла (виноградного масла), дубильные вещества, 0,8% лецитина, ванилин, флобафены.

Виноград следует есть между приемами пищи через 1,5-2 ч после еды. Издавна известно, что темный виноград облегчает отхаркивание, поэтому рекомендован для лечения плеврита, бронхита.

При лечении виноградом нормализуется ритм сердечных сокращений и артериальное давление, быстро сходят отеки, меньше беспокоит одышка, налаживается сон, кроветворение, "чистится" кровь, улучшается состояние дыхательных путей и легких.

С незапамятных времен виноград и продукты, получаемые из него, применяются человеком в качестве лекарства при лечении многих заболеваний. В состав винограда входит более 150 биологически активных веществ. Кожура винограда содержит воск, эфирное масло, фитостериновые вещества, дубильные и красящие вещества, а в кожице красного винограда также содержится вещество ревератрол - это натуральный фенол (карболовая кислота), который может подавлять раковые заболевания на разных стадиях.

Виноград помогает при анемии, хронических заболеваниях почек, артритах, расстройствах пищеварительной системы, боли в суставах, также способствует улучшению обмена веществ и выведению из организма мочевой кислоты.

Виноградный сок считается одним из лучших среди фруктовых соков, он обладает тонизирующим и общеукрепляющим действием. Его рекомендуют при истощении нервной системы и упадке сил, он положительно влияет на мышечный тонус, особенно сердечной мышцы. Виноградный сок обладает бактерицидным, мочегонным, слабительным, потогонным, отхаркивающим свойствами. Он снижает содержание холестерина в крови и повышенное артериальное давление крови. Еще одно преимущество виноградного сока - он не содержит кожицы, которая способствует образованию газов в кишечнике и вызывает метеоризм. Пить сок лучше всего за 1 час до еды 3 раза в день. Можно использовать и консервированный виноградный сок.

Отвар виноградных листьев ощелачивает мочу и постепенно поможет избавиться от уратных камней в почках. Полезен отвар и при подагре. У виноградных листьев определены сахароснижающие свойства – их успешно применяют для лечения диабета. Считается также, что листья винограда усиливают потенцию.

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Медики предупреждают, что от употребления винограда следует отказаться людям с сахарным диабетом, при диарее, остром и хроническом колите, энтероколите, острых формах туберкулеза, III - IV стадиях ожирения, хронических запорах, отеках, гипертоним, дискинезим желчных ходов, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, онкологических заболевания желудка.

Также виноград и его сок не стоит употреблять на завершающей стадии беременности, так как это негативно сказывается на работе молочных желез.

Некоторые люди не переносят виноград и виноградный сок из-за пищевой аллергии. Особенно часто это наблюдается в детском возрасте.