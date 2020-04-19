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В Черновицкой области за сутки умерли шесть человек, у двоих подтвержден коронавирус – ОГА

17:11, 19 апреля 2020
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В Черновицкой области уже почти 900 больных коронавирусом / Фото: УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба ОГА.

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«В Черновицкой области за последние сутки умерли 6 человек. У двоих из них подтвержден COVID-19. Еще у четырех ожидаются результаты диагностики. Один пациент из Черновцов с подозрением на коронавирус и сложным сопутствующим онкозаболеванием умер, находясь дома», - говорится в сообщении.

В облгосадминистрации выразили соболезнования родным и близким.

В регионе за последние сутки зафиксировано 49 новых случаев COVID-19. Указывается, что общая численность инфицированных по области от первого установленного случая - 889 человек.

Как сообщал УНИАН, в Украине зафиксировано 5 тыс. 449 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели.

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