Еврейские общины Украины обеспечены многоразовыми защитными масками - Михаэль Ткач

Еврейская горячая линия «910» от ОЕОУ продолжает принимать обращения от евреев Украины по вопросам о коронавирусе.

Объединённая еврейская община Украины полностью обеспечила еврейские общины в Украине многоразовыми защитными масками.

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Об этом УНИАН сообщил руководитель организации Михаэль Ткач, отметивший, что на производство и отправку масок ушло чуть меньше трех недель: первая отправка была совершена 26 марта, а последняя — 14 апреля.

Всего ОЕОУ распространила среди еврейских общин из своего состава 34 000 многоразовых защитных масок в рамках очереди.

Михаэль Ткач объяснил, что в первую очередь защитные средства отправлялись в еврейские общины тех областей, где был зафиксирован стремительный рост числа заболевших COVID-19.

Кроме этого, в ОЕОУ поблагодарили компанию AMF (Art Metal Furniture) и Александра Беляева за сотрудничество в производстве масок.

Напомним, что Еврейская горячая линия «910» от ОЕОУ продолжает принимать обращения от евреев Украины по вопросам о коронавирусе по номера 910 (бесплатно с мобильного) и 0 800 600 910 (бесплатно со стационарного).

Ранее сообщалось, что объединённая еврейская община Украины распространит маски в еврейских общинах Украины абсолютно бесплатно.

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