Евреи Украины получат от ОЕОУ 32 тысячи многоразовых защитных масок
16:13, 26 марта 2020Общество
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Раздача масок из первой партии (32 тыс. штук) стартовала 25 марта.
ОЕОУ распространит маски в еврейских общинах Украины абсолютно бесплатно.
Объединённая еврейская община Украины объявила о старте программы по раздаче защитных масок для лица евреям Украины.
В рамках первой партии ОЕОУ раздаст бесплатно 32 000 масок.
Об этом УНИАН сообщил руководитель ОЕОУ, Михаэль Ткач.
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Защитные маски по заказу ОЕОУ производятся на мощностях компании-производителя офисной мебели AMF (Art Metal Furniture).
В ОЕОУ выразили благодарность компании AMF и ее руководителю Александру Беляеву, который безвозмездно передал 2 тысячи масок.
Раздача масок из первой партии (32 тыс. штук) стартовала 25 марта.
Стоит отметить, что Объединённая еврейская община Украины распространит маски в еврейских общинах Украины абсолютно бесплатно.
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