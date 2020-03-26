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Евреи Украины получат от ОЕОУ 32 тысячи многоразовых защитных масок

16:13, 26 марта 2020
Общество
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ОЕОУ распространит маски в еврейских общинах Украины абсолютно бесплатно. 

В рамках первой партии ОЕОУ раздаст бесплатно 32 000 масок. 

Об этом УНИАН сообщил руководитель ОЕОУ, Михаэль Ткач.

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Защитные маски по заказу ОЕОУ производятся на мощностях компании-производителя офисной мебели AMF (Art Metal Furniture)

В ОЕОУ выразили благодарность компании AMF и ее руководителю Александру Беляеву, который безвозмездно передал 2 тысячи масок.

Раздача масок из первой партии (32 тыс. штук) стартовала 25 марта. 

Стоит отметить, что Объединённая еврейская община Украины распространит маски в еврейских общинах Украины абсолютно бесплатно. 

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