Евреи Украины получат от ОЕОУ 32 тысячи многоразовых защитных масок

Раздача масок из первой партии (32 тыс. штук) стартовала 25 марта.

Объединённая еврейская община Украины объявила о старте программы по раздаче защитных масок для лица евреям Украины. В рамках первой партии ОЕОУ раздаст бесплатно 32 000 масок. Об этом УНИАН сообщил руководитель ОЕОУ, Михаэль Ткач. Читайте такжеНа Ривненщине 82-летняя портниха шьет маски и бесплатно их раздает (видео) Защитные маски по заказу ОЕОУ производятся на мощностях компании-производителя офисной мебели AMF (Art Metal Furniture). В ОЕОУ выразили благодарность компании AMF и ее руководителю Александру Беляеву, который безвозмездно передал 2 тысячи масок. Раздача масок из первой партии (32 тыс. штук) стартовала 25 марта. Стоит отметить, что Объединённая еврейская община Украины распространит маски в еврейских общинах Украины абсолютно бесплатно. Читайте также: Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды

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