Больше всего в Украине: в Черновицкой области зафиксировали уже 841 случай коронавируса
В Черновицкой области 17 апреля зафиксировали 82 новых случаи коронавирусной инфекции COVID-19.
Об этом в своем видеообращении в Facebook сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.
По его словам, 39 пациентов из числа новых инфицированных являются жителями Черновцов.
В то же время чиновник отметил, что сейчас в регионе коронавирус обнаружили уже у десяти священников, а еще 13 священнослужителей проверяют на эту болезнь.
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«Один священник находится под подозрением, также 13 священников являются контактными людьми с этими, что заболели. И также должны находиться сейчас на самоизоляции», – отметил Сергей Осачук.
По состоянию на вечер 17 апреля в Черновицкой области зафиксирована самое большое среди всех регионов Украины количество случаев коронавируса – 841. Среди них 11 человек умерли, а 25 выздоровели.
Как сообщал УНИАН, по данным президента Владимира Зеленского, от коронавируса в Украине уже умерли 150 человек.
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