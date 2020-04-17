В Украине от коронавируса умерли уже 150 человек - Зеленский

Президент подчеркнул, что статистика по заболеваемости COVID-19 является правдивой.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине от коронавируса уже умерли 150 человек.

Читайте такжеПриезжим из Польши начали делать тесты на коронавирус сразу на границе (видео)

«Статистика правдивая, она такая есть. Сейчас у нас немножечко больше 4,5 тыс. заболевших, из них – 150 летальные (случаи - УНИАН)», - сообщил он в эфире одного из украинских телеканалов.

Как сообщал ранее УНИАН, по данным Минздрава на 09:00 в Украине было зафиксировано 4662 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели.

Темпы распространения коронавируса в Украине ежедневно больше. За последние 24 часа обнаружили 501 новый случай коронавирусной инфекции. Среди них полсотни детей и почти сотня медиков.

Читайте также: