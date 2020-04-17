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В Украине от коронавируса умерли уже 150 человек - Зеленский

21:35, 17 апреля 2020
Общество
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Президент Владимир Зеленский заявил об увеличении количества погибших от COVID-19 / Фото: president.gov.ua

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«Статистика правдивая, она такая есть. Сейчас у нас немножечко больше 4,5 тыс. заболевших, из них – 150 летальные (случаи - УНИАН)», - сообщил он в эфире одного из украинских телеканалов.

Как сообщал ранее УНИАН, по данным Минздрава на 09:00 в Украине было зафиксировано 4662 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели.

Темпы распространения коронавируса в Украине ежедневно больше. За последние 24 часа обнаружили 501 новый случай коронавирусной инфекции. Среди них полсотни детей и почти сотня медиков.

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