Психолог назвала фразы, которые нельзя говорить детям

Есть слова, которые ни при каких обстоятельствах не стоит говорить своему ребенку. Они наносят вред самооценке и со временем делают человека глубоко несчастным.

Будучи разгневанными, родители могут говорить детям неприятные вещи. Зачастую они потом жалеют о сказанном и извиняются перед ребенком. Но вред психике уже нанесен.

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Однако есть фразы, которые ни при каких обстоятельствах нельзя говорить детям. Об их последствиях рассказала кризисный и семейный психолог Наталия Борисова изданию edinstvennaya.ua.

«Я тебя убью» - угроза убийством, особенно, если сказана серьезно и в гневе – способ разрушить отношения с ребенком, вызвать у него недоверие, страх, а в дальнейшем еще и спровоцировать на ответную негативную реакцию.

«Ты идиот» - это и другие оскорбления уже демонстрируют не угрозу, а явное пренебрежение и обесценивание всего хорошего, что ребенок делает, и чего достиг. Для маленьких детей также разрушительной является фраза «Ты плохой».

«Я ненавижу тебя» - эффект примерно такой же, как и в предыдущем случае, разница только в том, что вы ребенка оскорбляете не прямо, а косвенно, показывая свое отношение к нему.

«Чтоб ты умер» - а также сдох, сгорел, утонул, отправился в ад, разбился, убился, пропал, провалился… Список достаточно богат. Желать смерти ребенку, пусть даже это и было сказано в сердцах – ненамного «гуманнее», чем непосредственно угроза убийства.

«Собирай свои вещи и уходи» - изгнание из дома и даже его имитация крайне разрушительно влияет на психику ребенка. Воспитательных целей с помощью таких слов достичь невозможно. Если вы, конечно, не задались целью воспитать покорного раба.

«Сейчас буду тебя бить» - как вариант, «дам по башке, по заднице, по шее» и т.п. Еще одна угроза, пусть даже не убийством, но физической расправой. Примечательно, что на более поздних жизненных этапах, когда ребенок становится взрослым, он может скопировать поведение родителей и «поменяться с ними ролями».

«Будь ты проклят» - в XXI веке это, конечно звучит не так страшно, как в средневековье, когда проклятие было практически синонимом анафеме и означало отлучение от церкви. Современные дети – «поколение гаджетов» – далеко не всегда воспринимают подобное всерьез, но на ребят, воспитанных в религиозных семьях, или просто в духе веры в сверхъестественное, может подействовать довольно сильно.

Более «лайтовая», но в то же время более манипулятивная фраза: «Не сделаешь, как я скажу – прокляну». Так сказать, современная родительская несвятая инквизиция.

«Ты слабак и трус» - особенно деструктивны по отношению к мальчикам, поскольку задевают в первую очередь мужские качества. Впрочем, девочкам такие «лестные» эпитеты тоже могут привить комплекс неполноценности.

«Ты некрасивый» - а также «уродина», «страшненькая», сравнение с обезьянами, змеями, жабами и прочими животными. Ни в коем случае не говорите ребенку о его физических недостатках. А если они действительно имеются, лучше подумайте, как помочь их устранить.

«Ты вырастешь уголовником» - вариантов здесь много, самый известный: «Ничего хорошего из тебя не выйдет». Родители программируют детей на заведомо несчастливую жизнь.

«Мы тебя кормим и одеваем. Это не твой дом, ты живешь за наш счет» - также одна из самых вредных фраз. Упреки материальными благами нужно вообще исключить из лексикона в общении с детьми. Родители должны помнить, что обеспечение детей жильем, едой и всем необходимым – это не поблажка, а обязанность отца и матери. Бывают случаи, когда родители действительно сверх меры задаривают детей подарками и по первому требованию исполняют любую их прихоть. А потом удивляются, что те этого не ценят. Опять же, это не повод упрекать, что «все куплено за наши деньги». Есть много других способов научить ребенка ценить те блага, которые родители дают детям сверх своих обязанностей.

«Лучше бы я тебя не рожала» -убеждать ребенка в том, что он нежеланный, – также большая ошибка. Построение отношений с детьми именно по такому принципу рано или поздно приводит к тому, что вы испортите жизнь и себе, и им.

«Ты нам испортил жизнь» - эта фраза, как и все предыдущие, никакого конструктива не несет, зато прививает ребенку чувство вины. Хотя, по большому счету, родители портят жизнь себе сами.

«У тебя ничего не получится» - фраза-демотиватор. Если ее произносить достаточно часто, у ребенка постепенно отпадает желание проявлять инициативу и делать что-либо конструктивное.