В Украине за сутки от коронавируса умерло десять человек
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 15 апреля в Украине 3764 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая.
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В настоящее время коронавирусная болезнь выявлена:
Винницкая область — 241 случай;
Волынская область — 100 случаев;
Днепропетровская область — 74 случая;
Донецкая область — 12 случаев;
Житомирская область — 130 случаев;
Закарпатская область — 110 случаев;
Запорожская область — 99 случаев;
Ивано-Франковская область — 356 случаев;
Кировоградская область — 192 случая;
город Киев — 612 случаев;
Киевская область — 230 случаев;
Львовская область — 152 случая;
Луганская область — 4 случая;
Николаевская область — 14 случаев;
Одесская область — 70 случаев;
Полтавская область — 27 случаев;
Ровенская область — 173 случая;
Сумская область — 77 случаев;
Тернопольская область — 287 случаев;
Харьковская область — 25 случаев;
Херсонская область — 41 случай;
Хмельницкая область — 34 случая;
Черновицкая область — 589 случаев;
Черкасская область — 105 случаев;
Черниговская область — 10 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 15 апреля 2020 года в Центр поступило 1213 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 13187 сообщений о подозрении на COVID-19.
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