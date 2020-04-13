Эпидемия в Лавре: умерли уже двое людей, инфекция подтвердилась у настоятеля Павла – СМИ

Сегодня из Киево-Печерской лавры госпитализировали еще 3 человек.

Накануне в Киеве скончался 47-летний мужчина, которого с коронавирусом госпитализировали из Киево-Печерской лавры. Это уже вторая смерть от эпидемии в святыне.

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Об этом сообщает «Украинская правда», ссылаясь на пресс-службу КГГА и источники среди депутатов-меценатов УПЦ МП.

Отмечается, что оба умерших находились в тяжелом состоянии, скончались в больнице.

По данным КГГА, 13 апреля из Киево-Печерской лавры госпитализировали еще 3 человек. Таким образом в больнице в целом находились 12 человек из лавры (вместе с двумя, которые умерли – ред.).

Источники журналистов среди депутатов-меценатов УПЦ МП также сообщили, что у настоятеля Павла диагностировали коронавирус.

Ранее сообщалось о смерти монаха Киево-Печерской лавры, где в начале апреля было зафиксирована вспышка коронавирусной болезни COVID-19.

Также сообщалось, что настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел, у которого ранее заподозрили COVID-19 и который находился в самоизоляции, из-за ухудшения самочувствия госпитализирован в Александровскую больницу.

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