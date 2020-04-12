На Закарпатье подтвердили коронавирус у сотрудницы ОГА

У лиц, с которыми контактировала женщина, заболевание не обнаружили.

У сотрудницы Закарпатской облгосадминистрации подтвердили коронавирусную болезнь.

Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ОГА.

"У одного лица, штатного работника Закарпатской ОГА, подтвержден коронавирус методом ПЦР. Человек с 1 апреля находится в отпуске. Руководители обладминистрации непосредственного контакта с лицом не имели. Круг контактных лиц установлен, у них отобраны биоматериалы для проведения ПЦР тестирования", - говорится в сообщении.

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Впоследствии в ОГА добавили, что результаты ПЦР-тестирования контактных лиц женщины показали отрицательный результат - проверили 12 человек.

"В Закарпатской облгосадминистрации действует строгий режим карантина: приостановлен личный прием граждан с 17 марта, вход по удостоверениям, проводится дезинфекция помещений, в коридорах установлены дезинфекционные растворы, работники носят защитные маски для лица и перчатки. Структурные подразделения продолжают работать в режиме карантина с 17 марта этого года", - отметили в администрации.

Как сообщал УНИАН, на Закарпатье проверяют информацию о сокрытии врачом случае COVID-19.

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