На Закарпатье проверяют информацию о сокрытии врачом случая COVID-19

Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

На Закарпатье правоохранители проверяют информацию СМИ об умышленном сокрытии медиком сведений об инфицировании пациентки коронавирусом.

Читайте такжеНа Закарпатье СБУ предотвратила вывоз из Украины 11 тысяч защитных масок

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области, в Иршавском районе зарегистрировано уголовное производство по сообщению о возможном непринятии медицинскими работниками районной больницы мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории района.

Данная информация обнаружена прокуратурой в ходе мониторинга средств массовой информации.

В сообщении, в частности, говорится о том, что медицинский работник районной больницы умышленно скрыл наличие коронавируса у одной из пациенток, которая позже умерла.

Предварительная правовая квалификация правонарушения - по ч.1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).

Досудебное расследование по данному факту будет осуществлять Иршавское отделение полиции.

По состоянию на утро 12 апреля в Закарпатской области зарегистрировано 82 случая инфицирования коронавирусом.