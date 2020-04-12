На Закарпатье проверяют информацию о сокрытии врачом случая COVID-19
На Закарпатье правоохранители проверяют информацию СМИ об умышленном сокрытии медиком сведений об инфицировании пациентки коронавирусом.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области, в Иршавском районе зарегистрировано уголовное производство по сообщению о возможном непринятии медицинскими работниками районной больницы мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории района.
Данная информация обнаружена прокуратурой в ходе мониторинга средств массовой информации.
В сообщении, в частности, говорится о том, что медицинский работник районной больницы умышленно скрыл наличие коронавируса у одной из пациенток, которая позже умерла.
Предварительная правовая квалификация правонарушения - по ч.1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).
Досудебное расследование по данному факту будет осуществлять Иршавское отделение полиции.
По состоянию на утро 12 апреля в Закарпатской области зарегистрировано 82 случая инфицирования коронавирусом.
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