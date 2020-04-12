На Кировоградщине коронавирусом заразились 122 человека, среди которых – 44 медика

Коронавирусную инфекцию также диагностировали у 5 детей.

В Кировоградской области зафиксировали 122 случая заболевания COVID-19. Коронавирус, в частности, обнаружили у 44 медработников.

Об этом сообщил председатель Кировоградской облгосадминистрации Андрей Балонь на своей странице в Facebook.

Читайте такжеМинздрав ожидает пика эпидемии в Украине уже на следующей неделе

По его словам, инфицированные медики работают в различных учреждениях области.

Кроме того, вчера подтвердили коронавирус еще у 2 детей из Кропивницкого. Всего в области количество инфицированных коронавирусом детей возросло до 5.

6 случаев заболевания COVID-19 являются летальными.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 12 апреля зафиксированы 2 тыс. 777 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из которых 83 летальные, 89 пациентов выздоровели.