На Кировоградщине коронавирусом заразились 122 человека, среди которых – 44 медика
18:04, 12 апреля 2020Страна
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Коронавирусную инфекцию также диагностировали у 5 детей.
Иллюстрация / REUTERS
В Кировоградской области зафиксировали 122 случая заболевания COVID-19. Коронавирус, в частности, обнаружили у 44 медработников.
Об этом сообщил председатель Кировоградской облгосадминистрации Андрей Балонь на своей странице в Facebook.
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По его словам, инфицированные медики работают в различных учреждениях области.
Кроме того, вчера подтвердили коронавирус еще у 2 детей из Кропивницкого. Всего в области количество инфицированных коронавирусом детей возросло до 5.
6 случаев заболевания COVID-19 являются летальными.
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 12 апреля зафиксированы 2 тыс. 777 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из которых 83 летальные, 89 пациентов выздоровели.
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