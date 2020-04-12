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В Украине – 10 новых смертей от коронавируса, количество больных растет

09:54, 12 апреля 2020
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В Украине 266 новых случаев коронавируса / УНИАН

По состоянию на 09:00 в Украине зафиксировано 2777 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них 83 летальные, 89 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 266 новых случаев.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

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Количество больных коронавирусом по областям

Винницкая область — 174 случаи;

Волынская область — 71 случай;

Днепропетровская область — 58 случаев;

Донецкая область — 11 случаев;

Житомирская область — 74 случая;

Закарпатская область — 82 случая;

Запорожская область — 83 случая;

Ивано-Франковская область — 291 случай;

Кировоградская область — 118 случаев;

м. Киев — 416 случаев;

Киевская область — 159 случаев;

Львовская область — 111 случаев;

Луганская область — 3 случая;

Николаевская область — 2 случая;

Одесская область — 63 случая;

Полтавская область — 25 случаев;

Ровенская область — 119 случаев;

Сумская область — 73 случая;

Тернопольская область — 243 случая;

Харьковская область — 11 случаев;

Херсонская область — 31 случай;

Хмельницкая область — 19 случаев;

Черновицкая область — 432 случаи;

Черкасская область — 99 случаев;

Черниговская область — 9 случаев.

По состоянию на утро 12 апреля 2020 года в ЦОЗ поступило 657 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 10432 сообщения о подозрении на COVID-19.

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