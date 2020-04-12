В Украине – 10 новых смертей от коронавируса, количество больных растет

Всего с начала 2020 года поступило 10432 сообщения о подозрении на COVID-19.

По состоянию на 09:00 в Украине зафиксировано 2777 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них 83 летальные, 89 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 266 новых случаев. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. Читайте такжеЧисло больных COVID-19 в мире растет, 108 тысяч человек погибли Количество больных коронавирусом по областям Винницкая область — 174 случаи; Волынская область — 71 случай; Днепропетровская область — 58 случаев; Донецкая область — 11 случаев; Житомирская область — 74 случая; Закарпатская область — 82 случая; Запорожская область — 83 случая; Ивано-Франковская область — 291 случай; Кировоградская область — 118 случаев; м. Киев — 416 случаев; Киевская область — 159 случаев; Львовская область — 111 случаев; Луганская область — 3 случая; Николаевская область — 2 случая; Одесская область — 63 случая; Полтавская область — 25 случаев; Ровенская область — 119 случаев; Сумская область — 73 случая; Тернопольская область — 243 случая; Харьковская область — 11 случаев; Херсонская область — 31 случай; Хмельницкая область — 19 случаев; Черновицкая область — 432 случаи; Черкасская область — 99 случаев; Черниговская область — 9 случаев. По состоянию на утро 12 апреля 2020 года в ЦОЗ поступило 657 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 10432 сообщения о подозрении на COVID-19. Читайте также: Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды

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