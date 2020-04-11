На Житомирщине COVID-19 подтвердили у 7-месячного ребенка
В городе Коростышев Житомирской области заболевание COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) подтвердили у двух медицинских работников.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Коростышевской РГА Юрий Денисовец.
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По его данным, в Коростышеве инфицирование коронавирусом подтверждено у двух врачей, контактировавших с семьей, в которой 5 человек заболели COVID-19.
«К сожалению, у членов семьи результат положительный. У двух врачей, контактировавших с больными, также подтвердился результат», - написал он.
Денисовец добавил, что все, кто заболел, находятся на самоизоляции, а среди инфицированных в Коростышевском районе также 7-месячный ребенок.
Как уточнили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, по состоянию на утро 11 апреля в Житомирской области зарегистрировано 74 случая COVID-19.
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