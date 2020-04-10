В Хмельницкой области зафиксирована первая смерть от коронавируса - ОГА

COVID-19 посмертно подтвержден у работницы Хмельницкой районной больницы, которая находилась на лечении в этом же медучреждении.

В Хмельницкой области зафиксирована первая смерть от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой областной государственной администрации.

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По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Минздрава Украины, посмертно подтвержден диагноз COVID-19 у работницы Хмельницкой районной больницы, которая находилась на лечении в этом же медицинском учреждении. Женщина умерла еще 8 апреля.

Сейчас отработан алгоритм действий по локализации возможных случаев заболевания, установлен круг контактных лиц. Решается вопрос относительно проведения ПЦР-исследований всех контактных лиц.

Председатель Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет сегодня во время онлайн-брифинга сообщил, что 17 медработников больницы, которые имели контакты с умершим, сдали ПЦР-тесты и сейчас чувствуют себя хорошо.