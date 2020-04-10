Минздрав будет расследовать вспышку смертей от коронавируса на Прикарпатье (видео)

Столичные медики рассмотрят каждый случай и дадут свои рекомендации.

Специальная комиссия при Министерстве здравоохранения будет исследовать вспышку смертей от COVID-19 в Ивано-Франковской области.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Столичные медики рассмотрят каждый случай и дадут свои рекомендации, рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Накануне он исследовал «феномен» Николаевщины, где не было выявлено ни одного случая инфицирования COVID-19. Замечания там на тестирование есть, но существенных нарушений не нашли. Прежде всего, искали, нет ли ошибок в диагностике.

Чтобы выяснить, правильно ли проводят исследования, образцы направили в другие города – результаты совпали с теми, которые обнародовали в Николаеве.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 10 апреля зарегистрировали уже 2203 случаев инфицирования коронавирусом.