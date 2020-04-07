Больных коронавирусом депутата Скороход и ее младенца госпитализировали
Внефракционного народного депутата Анну Скороход и ее ребенка госпитализировали, у обоих подтверждено заболевание COVID-19.
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"COVID-19 подтвержден у нас обоих. Сегодня сдали дополнительные анализы", - рассказала Скороход в эфире ТСН.
По словам Скороход, состояние ее ребенка стабильное.
Относительно своего состояния она отметила: "Продолжает подниматься (температура - УНИАН). Все повторяется, как было с самого начала: ломота в теле, слабость".
Как сообщал УНИАН, 28 марта Скороход сообщила о инфицирования коронавирусом.
По состоянию на 6 апреля народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура сообщил о подтверждении коронавируса у 8 его коллег по парламенту, двое из них уже выздоровели.
"На сегодняшний день по результатам эпидемиологических исследований случаев заболевания COVID-19, в Верховной Раде Украины подтверждены случаи указанной болезни у народных депутатов: Виталий Борт - "ОПЗЖ", Владимир Ватрас - "Слуга народа", Руслан Горбенко - "Слуга народа" (выздоровел), Игорь Кисилев - "ОПЗЖ", Александр Лукашев - "ОПЗЖ", Сергей Рудык - внефракционный, Анна Скороход - внефракционная, Сергей Шахов - "Довира" (выздоровел)", - говорится в сообщении.
Также по словам Качуры, установлено, что со Скороход контактировали Гео Лерос, Игорь Васильковский, Александр Санченко, Ольга Саладуха (все из "Слуги народа"), Владимир Вятрович, Нина Южанина и Ахтем Чийгоз (все из "Европейской солидарности").
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