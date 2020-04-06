Коронавирус в Раде: нардеп назвал зараженных коллег

По информации депутата, двое из них уже выздоровели.

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявляет о подтвержденном коронавирусе у 8 его коллег по парламенту.

Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

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«На сегодня по результатам эпидемиологических расследований случаев заболевания COVID-19, в Верховной Раде Украины подтверждены случаи указанной болезни у народных депутатов: Борт В.П. – «ОПЗЖ», Ватрас В.А. – «Слуга народа», Горбенко Р.О. – «Слуга народа» (выздоровел), Кисилев И.П. – «ОПЗЖ», Лукашев А.А. – «ОПЗЖ», Рудик С.Я. - внефракционный, Скороход А. К.- внефракционная, Шахов С.В. – «Довира» (выздоровел)», - говорится в сообщении.

Также по словам Качуры, установлено, что со Скороход контактировали Гео Лерос, Игорь Васильковский, Александр Санченко, Ольга Саладуха (все из «Слуги народа»), Владимир Вятрович, Нина Южанина и Ахтем Чийгоз (все из «Европейской солидарности»).