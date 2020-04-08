В Украине зафиксировали 1668 случаев заболевания коронавирусом
В Украине по состоянию на 09.00 8 апреля зафиксировано 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели.
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Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, за сутки было зафиксировано 206 новых случаев коронавирусной болезни.
На сегодня коронавирусная болезнь выявлена:
Винницкая область — 89 случаев;
Волынская область — 36 случаев;
Днепропетровская область — 41случай;
Донецкая область — 11 случаев;
Житомирская область — 21 случай;
Закарпатская область — 43 случая;
Запорожская область — 45 случаев;
Ивано-Франковская область — 198 случаев;
Кировоградская область — 57 случаев;
г. Киев — 256 случаев;
Киевская область — 120 случаев;
Львовская область — 36 случаев;
Луганская область — 3 случая;
Одесская область — 32 случая;
Полтавская область — 17 случаев;
Ровенская область — 44 случая;
Сумская область — 56 случаев;
Тернопольская область — 168 случаев;
Харьковская область — 5 случаев;
Херсонская область — 15 случаев;
Хмельницкая область — 15 случаев;
Черновицкая область — 273 случая;
Черкасская область — 80 случаев;
Черниговская область — 7 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 8 апреля 2020 года в Центр поступило 820 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 7205 сообщений о подозрении на COVID-19.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 7 апреля в Украине было 1462 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19, из них в Киеве – 253.
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