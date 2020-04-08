В Украине зафиксировали 1668 случаев заболевания коронавирусом

За сутки в Украине было зафиксировано 206 новых случаев коронавирусной болезни. Количество летальных случаев возросло до 52 человек.

В Украине по состоянию на 09.00 8 апреля зафиксировано 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели.

Читайте такжеГлава МОЗ: Украина находится на пороге пика коронавируса

Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, за сутки было зафиксировано 206 новых случаев коронавирусной болезни.

На сегодня коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 89 случаев;

Волынская область — 36 случаев;

Днепропетровская область — 41случай;

Донецкая область — 11 случаев;

Житомирская область — 21 случай;

Закарпатская область — 43 случая;

Запорожская область — 45 случаев;

Ивано-Франковская область — 198 случаев;

Кировоградская область — 57 случаев;

г. Киев — 256 случаев;

Киевская область — 120 случаев;

Львовская область — 36 случаев;

Луганская область — 3 случая;

Одесская область — 32 случая;

Полтавская область — 17 случаев;

Ровенская область — 44 случая;

Сумская область — 56 случаев;

Тернопольская область — 168 случаев;

Харьковская область — 5 случаев;

Херсонская область — 15 случаев;

Хмельницкая область — 15 случаев;

Черновицкая область — 273 случая;

Черкасская область — 80 случаев;

Черниговская область — 7 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 8 апреля 2020 года в Центр поступило 820 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 7205 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 7 апреля в Украине было 1462 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19, из них в Киеве – 253.