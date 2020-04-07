В Раде готовят закон, который позволит отечественным компаниям производить лекарства от COVID-19

Правительства других стран все чаще принимают решение о полном запрете экспорта медпрепаратов, которые могут применяться для лечения коронавируса.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования готовит законопроект, который позволит отечественным фармацевтическим компаниям производить лекарства от CORVID-19 без согласия правообладателей.

Об этом говорится в сообщении на странице председателя комитета Михаила Радуцкого в Facebook.

"Комитет по вопросам здоровья нации готовит законопроект о принудительном лицензировании медпрепаратов для борьбы с CORVID-19. Планируем подать его на рассмотрение на ближайшей внеочередной сессии Верховной Рады", - отметил он.

По словам Радуцкого, велись переговоры о поставках препаратов с Индией и некоторыми другими странами.

«К сожалению, правительства других стран все чаще принимают решение о полном запрете экспорта фармацевтической продукции, которая может применяться для противодействия коронавирусной инфекции», - добавил председатель комитета.

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Он отметил, что Украина "не имеет другого выхода, как самостоятельно наладить производство".

"У нас есть пять производителей, готовых уже через неделю запустить выпуск перечня из девяти важных препаратов. Единственное препятствие - согласие владельцев патентов", - отметил Радуцкий.

Он добавил, что, согласно мировой практике, в экстренных случаях государство имеет право временно разрешить использовать запатентованное изобретение, поскольку необходимость в защите здоровья людей преобладает над патентной защитой.

Эта концепция, пояснил Радуцкий, называется принудительным лицензированием.

"В мире уже существует практика принудительного лицензирования препаратов. Но в Украине она еще ни разу не применялась", - отметил он.

"Я считаю, что эпидемия CORVID-19 - достаточно веское основание, чтобы разрешить использование патентов без согласия правообладателей. Тем более, фармацевтические компании - владельцы патентов - сегодня физически не могут обеспечить препаратами наш рынок в силу запрета на экспорт препаратов, который ввели другие страны", - подчеркнул Радуцкий.

Так, пояснил он, принудительное лицензирование предлагается ввести на 3 месяца. Владельцы патента смогут получить компенсацию от украинского производителя, в соответствии с методикой, разработанной Кабмином.

"Понимаю - выступив в роли инициатора принудительного лицензирования медпрепаратов, я вызываю на себя шквал критики. Нарушены интересы крупных международных фарм. Сотни профессиональных, высокооплачиваемых юристов найдут множество аргументов - почему так поступать нельзя. Но я уверен, что мы действуем правильно, ведь речь идет о спасении жизней тысяч украинский", - написал председатель комитета.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 9.00 7 апреля зафиксировано 1 тыс. 462 случая коронавирусной болезни. 45 человек умерли от COVID-19, 28 пациентов выздоровели.