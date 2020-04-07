Главный санитарный врач страны рассказал, что делать в случае появления симптомов коронавируса (видео)

Главный санитарный врач призвал обращаться на горячую линию.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, как действовать, если подозреваете у себя коронавирус, а вам отказывают в тестирование и госпитализации.

Об этом он сказал в эфире "Завтрака с 1+1".

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Виктор Ляшко советует звонить на горячую линии министерства здравоохранения или центра общественного здоровья.

Объемы тестирование на коронавирус Минздрав планирует увеличить в 2-3 раза.

"Тот, кто заболел, должен быть на ежедневном мониторинге и на медико-санитарном наблюдении у семейного врача, чтобы не пропустить критерий, когда будет необходима госпитализация, чтобы не допустить осложнений, которые могут быть несовместимы с жизнью", - подчеркнул Ляшко.

Ляшко прокомментировал ситуацию, когда зять умершего от коронавируса на Прикарпатье мужчину рассказал, как супруги пытаются получить медицинскую помощь, а семейный врач игнорировала симптомы болезни.

"Каждый такой случай должен рассматриваться как минимум клинико-экспертными комиссиями при ОГА, а также Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), которая контрактовала семейных врачей и обязал их оказывать ту или иную помощь. Для этого мы рекомендуем звонить на горячую линию Минздрава (0 800 505 201) и сообщать о таких случаях", - отметил Ляшко.

Он также добавил, что ситуацию будут выяснять, однако попросил не манипулировать, а помогать врачам.

"В дальнейшем, если есть вопросы к семейному врачу, оно переадресовывается на НСЗУ... В то же время я призываю не манипулировать, я призываю помогать врачам, которые сегодня работают в сверхсложных условиях", - добавил главный санитарный врач.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 7 апреля в Украине подхватили коронавирус 1462 человека, 45 из них скончались, 28 выздоровели. В общем, за месяц борьбы с недугом было протестировано 6 385 украинцев.

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