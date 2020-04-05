Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 5 апреля

Количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 1,2 миллиона. В Украине выявлен 1251 заболевший.

В Украине и других странах мира в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 введен жесткий карантин.

Коронавирус в мире: статистика

По состоянию на утро 5 апреля в мире насчитывается более 1,2 миллиона случаев заражения коронавирусом. 64 774 случая болезни стали летальными. 246 893 человека выздоровели.

Лидерами по количеству зараженных в настоящее время являются США (312 146 случаев), Испания (126 168) и Италия (124 632). Наибольшее количество жертв от COVID-19 зарегистрировано в Италии (15 362) и Испании (11 947).

Ситуация с коронавирусом в Украине

В Украине, по последним данным Центра общественного здоровья, зафиксирован 1251 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 32 – смертельных. В то же время 25 пациентов выздоровели.

За прошедшие сутки было выявлено 156 новых инфицированных, в частности, коронавирус диагностировали у 12 детей.

Коронавирус в мире и в Украине: что важно знать 5 апреля 2020

США прекращают экспорт средств индивидуальной защиты, необходимых для борьбы с пандемией коронавируса.

За рубежом количество лечащихся от коронавируса украинцев возросло до 170 человек.

В МВД рассказали о штрафных санкциях за нарушение карантина.

Коронавирус в Киеве

Жителям столицы будут разъяснять правила карантина с дронов. Звук с дрона слышно на 30 метров, представители аэроподдержки национальной полиции уверены, что найдут всех нарушителей.

Вирус на оккупированных территориях

В аннексированном Россией Крыму зафиксированы два новых случая заражения коронавирусом. В целом на территории оккупированного полуострова выявлены 20 больных COVID-19. Из этого количества 16 ввезены, четыре случая – местные, из двух семейных очагов.