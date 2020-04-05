Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 5 апреля
В Украине и других странах мира в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 введен жесткий карантин.
Коронавирус в мире: статистика
По состоянию на утро 5 апреля в мире насчитывается более 1,2 миллиона случаев заражения коронавирусом. 64 774 случая болезни стали летальными. 246 893 человека выздоровели.
Лидерами по количеству зараженных в настоящее время являются США (312 146 случаев), Испания (126 168) и Италия (124 632). Наибольшее количество жертв от COVID-19 зарегистрировано в Италии (15 362) и Испании (11 947).
Ситуация с коронавирусом в Украине
В Украине, по последним данным Центра общественного здоровья, зафиксирован 1251 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 32 – смертельных. В то же время 25 пациентов выздоровели.
За прошедшие сутки было выявлено 156 новых инфицированных, в частности, коронавирус диагностировали у 12 детей.
Коронавирус в мире и в Украине: что важно знать 5 апреля 2020
США прекращают экспорт средств индивидуальной защиты, необходимых для борьбы с пандемией коронавируса.
За рубежом количество лечащихся от коронавируса украинцев возросло до 170 человек.
В МВД рассказали о штрафных санкциях за нарушение карантина.
Коронавирус в Киеве
Жителям столицы будут разъяснять правила карантина с дронов. Звук с дрона слышно на 30 метров, представители аэроподдержки национальной полиции уверены, что найдут всех нарушителей.
Вирус на оккупированных территориях
В аннексированном Россией Крыму зафиксированы два новых случая заражения коронавирусом. В целом на территории оккупированного полуострова выявлены 20 больных COVID-19. Из этого количества 16 ввезены, четыре случая – местные, из двух семейных очагов.
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