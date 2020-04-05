Пандемия: коронавирусом по всему миру заразились 1,2 миллиона человек

Наибольшее число жертв болезни – в Италии и Испании.

По состоянию на 8:30 5 апреля в мире зафиксировано 1 203 099 случаев заражения коронавирусом. 64 774 случая болезни стали летальными. 246 893 человека выздоровели.

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Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса, которая размещена на сайте Университета имени Джона Хопкинса.

На сегодня лидерами по числу зараженных являются США (312 146 случаев), Испания (126 168) и Италия (124 632). В первую пятерку вошли также Германия (96 092) и Франция (90 848). Китай, где началась эпидемия, сегодня занимает лишь шестое место (82 574).

Наибольшее число жертв – в Италии (15 362) и Испании (11 947).

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