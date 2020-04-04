На Винниччине среди 66-ти инфицированных коронавирусом шестеро составляют дети – ОГА

Состояние одного ребенка остается тяжелым.

На Винниччине среди инфицированных коронавирусом 66 человек шестеро составляют дети.

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Об этом сообщается на сайте Винницкой облгосадминистрации со ссылкой на председателя ОГА Владислава Скальского.

По его словам, у 66 человек выявлен коронавирус, в том числе у шести детей (двое в г. Винница, один в с. Черновцы, и трое — в г. Гайсин).

Он уточнил, что в Виннице заразились 47 человек, в Гайсинском районе – 8 человек, Винницком, Жмеринском, Крыжопольском и Хмельницком районах — по 2 человека, в м. Ладыжин, Липовецком и Черновицком районах – по 1 лицу.

Относительно состояния пациентов, Скальский сообщил, что, по состоянию на 10:00 субботы, стационарно лечится 41 человек, амбулаторно — 25. По его словам, состояние большинства пациентов удовлетворительное.

«Состояние ребенка в г. Могилев-Подольский остается тяжелым. Мальчик подключен к аппарату для искусственной вентиляции легких», — отметил председатель облгосадминистрации.