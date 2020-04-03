В Хмельницкой области впервые за сутки не выявлено новых случаев коронавируса

Всего в области зарегистрировано 10 случаев инфицирования COVID-19.

По состоянию на 22:00 3 апреля в Хмельницкой области зарегистрировано 10 лабораторно подтвержденных случаев на COVID-19. Это означает, что в течение последних суток не выявлено новых больных коронавирусом, сообщили корреспонденту УНИАН в областном штабе по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Читайте такжеКоронавирус в Украине: количество больных перевалило за тысячу

Среди инфицированных лиц есть двое врачей военного госпиталя и народный депутат от партии “Слуга народа”. Еще двое жителей Хмельницкого лечатся амбулаторно, поскольку болеют в легкой форме и не требуют госпитализации.

Также есть два подозрения на COVID-19, у 22-летнего мужчины и 53-летней женщины – оба жители Хмельницкого.

Кроме этого, выявлено и обследовано 54 контактных лица, которые находятся под наблюдением.

“Ситуация контролируемая, в области отсутствуют массовые вспышки. Есть зафиксированные заболевания коронавирусом в городах Хмельницкий и Шепетовка. В общем, за время карантина протестировано 69 медиков, 33 контактных лица и 12 человек, которые являются членами семей, где была обнаружена коронавирусная инфекция”, - отметил председатель Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет во время сегодняшнего онлайн-брифинга.

Как сообщал УНИАН, 27 марта в Хмельницкой области был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Пациенткой оказалась 29-летняя жительница Хмельницкого, которая вернулась из-за границы. 15 марта она уехала в туристическую поездку по Австрии и Венгрии.

Читайте также: