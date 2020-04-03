В Полтаве опровергают информацию Минздрава о пяти инфицированных коронавирусом в области
В Полтавской облгосадминистрации опровергают информацию Министерства здравоохранения о пяти инфицированных коронавирусом лицах в области.
Об этом во время ежедневного онлайн-брифинга заявил председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов.
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«Министерство здравоохранения предоставляет информацию о пяти заболевших, а мы - о четырех. Мы уже звонили в Минздрав и оказалось, что там произошло техническое недоразумение. Еще раз заявляю, у нас официально четыре случая больных коронавирусом», - сказал председатель ОГА.
Также, по его словам, сейчас в области есть 9 новых подозрений на коронавирус.
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 10:00 3 апреля зафиксировано 942 случая коронавирусной болезни COVID-19, среди них 23 летальные, 19 пациентов выздоровели.
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