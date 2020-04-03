Общественный деятель, учредитель БФ "Квитна" Уриэль Штерн о медицине.

Спасем медицину – спасем будущее.

Доктора Национального институт рака спасают жизни украинцев от онкологических заболеваний каждый день, независимо от пандемии.

Сейчас первая необходимость для докторов НИР - отремонтировать имеющиеся 12 аппаратов ИВЛ.

Это прекрасные аппараты фирмы ИВЛ Savina.

Стоимость ремонта аппаратов ИВЛ - 663 146, 40 грн.

Мы запускаем сбор средств на ремонт этих аппаратов. Вопрос очень срочный, который откладывать на завтра нельзя. Помочь можно любым удобным для Вас способом:

Монобанк. В разделе «Благотворительность» выбираете фонд «Квитна» и отправляете средства.

Приватбанк. Войдите в приложение и отсканируйте QR-код или сделайте благотворительный взнос на счет: UA323802690000026002056215903.

Liqpay: HYPERLINK https://kvitna.org/ru/help

Easypay: HYPERLINK https://easypay.ua/ua/catalog/fundracing/charity/co-kvitna

Отчеты о сборах каждый день!

Благотворительный фонд «Квитна» уже более трех лет помогает НИР и обеспечитвает необходимым хирургическим оборудованием. За это время мы купили инструментов на 205 361,87 грн, которые спасли сотни женщин от рака молочной железы.