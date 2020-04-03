Германия передала Украине маски и защитные костюмы для борьбы с Covid-19

В частности, ГСЧС передали 13 костюмов химической защиты, почти 100 полнолицевых масок, 40 медицинских масок, а также 200 переносных дезинфицирующих аппаратов.

Германия передала Украине маски, костюмы защиты и дезинфицирующие средства для борьбы с коронавирусом на сумму 175 тыс. евро.

Как сообщили УНИАН в Посольстве Германии в Украине, сегодня посол Анка Фельдгузен во время виртуальной церемонии передала оперативным подразделениям Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям груз с защитным оборудованием для борьбы с COVID-19.

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В частности, оснащение содержит 13 костюмов химической защиты, почти 100 полнолицевых масок, 40 медицинских масок, а также 200 переносных дезинфицирующих аппаратов.

«Борьба с COVID-19 - это задача международного сообщества. Мы солидарны с нашими партнерами и оказываем поддержку там, где можем, также и Украине», - отметила Фельдгузен.

Отмечается, что в последние годы 150 подразделений ГСЧС в 120 территориальных громадах были оснащены новым оборудованием, в частности средствами индивидуальной защиты органов дыхания, костюмами защиты, пожарными рукавами, водяными насосами, а также 12 каретами скорой помощи и 37 автомобилями оперативного назначения.

Кроме медицинского гуманитарного груза Германия оказывает поддержку Украине в борьбе с COVID-19 на сумму 150 млн евро в рамках связанного с этим финансового кредита, выделенного Германией в 2015 году. Отмечается, что это было согласовано между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Украины Владимиром Зеленским во время телефонного разговора 31 марта.