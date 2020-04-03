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В Украине зафиксировали 942 случая заболевания COVID-19 (видео)

10:05, 03 апреля 2020
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Иллюстрация / REUTERS

В Украине по состоянию на 10:00 3 апреля зафиксировано 942 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровел.

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Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, за сутки было зафиксировано 138 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

  • Винницкая область — 61 случай;
  • Волынская область — 10 случаев;
  • Днепропетровская область — 12 случаев;
  • Донецкая область — 8 случаев;
  • Житомирская область — 6 случаев;
  • Закарпатская область — 24 случая;
  • Запорожская область — 22 случая;
  • Ивано-Франковская область — 81 случай;
  • Кировоградская область — 15 случаев;
  • г. Киев — 180 случаев;
  • Киевская область — 70 случаев;
  • Львовская область — 13 случаев;
  • Луганская область — 3 случая;
  • Одесская область — 20 случаев;
  • Полтавская область — 5 случаев;
  • Ривненская область — 25 случаев;
  • Сумская область — 30 случаев;
  • Тернопольская область — 114 случаев;
  • Харьковская область — 1 случай;
  • Херсонская область — 4 случая;
  • Хмельницкая область — 7 случаев;
  • Черновицкая область — 171 случай;
  • Черкасская область — 55 случаев;
  • Черниговская область — 5 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 3 апреля 2020 года в Центр поступило 570 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 4404 сообщение о подозрении на COVID-19.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 22:00 2 апреля в Украине было 897 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19.

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