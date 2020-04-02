В Украине коронавирус подтвержден у 57 детей - Минздрав

Умерли от коронавируса в Украине уже 20 человек.

Коронавирусная болезнь в Украине подтверждена у 57 детей и 747 взрослых.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины на странице в Facebook.

В учреждении добавляют, что всего госпитализировано 398 человек, из них 15 находятся на искусственной вентиляции легких.

"Наибольшая доля заболевших среди лиц от 30 до 60 лет – 60,7%. Всего зафиксировано 20 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Среди умерших лиц 15 женщин и 5 мужчин. Большинство лиц в возрасте от 50-ти лет. Всего 13 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", - говорится в сообщении.

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"Любому лицу, которое контактировало с подтвержденным или подозрительным или вероятным случаем COVID-19, устанавливается подозрение на наличие SARS-CoV-2 и такое лицо должно быть протестировано. Контактные лица любых недавно обнаруженных вероятных или подтвержденных случаев COVID-19 должны быть установлены и подлежат мониторингу состояния здоровья", - рассказали в ЦОЗ.

Как сообщал УНИАН, в Киеве зафиксировали первую смерть от COVID-19 и подтвердили более 160 случаев заболевания.

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