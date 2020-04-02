В Днепропетровской области для больных Covid-19 подготовили 18 госпиталей (видео)

Список медицинских баз еще должна утвердить комиссия при Кабмине, но персонал уже начал проходить дополнительное обучение.

В Днепропетровской области готовят дополнительные больницы на три тысячи больных коронавирусом.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Сейчас на всю область только две опорные больницы – в Днепре и Кривом Роге. В областном центре это здания начала прошлого века. А потому их оснащают новым оборудованием, в частности, аппаратами ИВЛ и специальными кроватями, рассказывают журналисты.

Кроме того, областная власть ищет медработников, которые умеют пользоваться аппаратами и могут оказать помощь больным с COVID-19.

Для приема инфицированных коронавирусом подготовили, в частности, 18 госпитальных баз. Их список еще должна утвердить комиссия при Кабмине, но персонал уже начал проходить дополнительное обучение.

Дополнительные базы готовят не только в крупных городах, но и по районам. Поскольку больных с подобными недугами транспортировать нельзя.

Как сообщал УНИАН, в целом в Украине уже подтвержден коронавирус у 794 человек.