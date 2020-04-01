Пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается между 15 и 25 апреля - МВД

По мнению Антона Геращенко, карантин в Украине может быть продлен до 15 мая.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко считает, что пик эпидемии заболеваемости COVID-19 в Украине ожидается между 15 и 25 апреля.

Об этом Геращенко написал в Facebook.

По его словам, «пик эпидемии в Украине ожидается между 15 и 25 апреля. Вот почему карантин в Украине может быть продлен до 15 мая».

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Геращенко напомнил, что на сегодняшнее утро в Украине подтверждено 669 случаев заражения коронавирусом, 17 человек скончались.

«Каждая смерть человека - это личная трагедия и трагедия его родных и близких. Эти цифры статистики небольшие относительно стран ЕС и США, где счет инфицированных пошел уже на сотни тысяч. Но эти цифры не должны никого успокаивать. Иммунитет украинцев не сильнее иммунитета китайцев, итальянцев или американцев», - добавил он.

По словам Геращенко, инфицированных в Украине намного больше.

«Есть те, кто заразились коронавирусом, симптомы которого очень схожи с гриппом, но не сообщают об этом медикам и при этом сидят дома, не подвергая опасности других. Другая часть инфицированных переносят COVID-19 легко и незаметно, почти как обычную простуду. Но при этом такие инфицированные лица могут заражать других. И заразили бы очень многих, если бы в полную силу работал общественный транспорт, торговые центры и кафе с кинотеатрами», - уверен Геращенко.

Он напомнил, что в Украине был введен карантин 11 марта, когда количество установленных заболевших было меньше 10, опередив аналогичные решения многих европейских стран. «Это было болезненное для миллионов наших сограждан решение. Но это было правильное решение! Но не стоит заниматься самообманом, тяжелые времена ещё впереди», - заявил он.

Геращенко сравнил динамику выявления инфицированных в Украине и Испании. «28 февраля в Испании было выявлено всего лишь 33 инфицированных. А всего через 21 день среди инфицированных было уже 25 496 жертв вируса! В Украине на 21 марта было выявлено 47 заболевших, а уже через 11 дней - 669 инфицированных. Мы ожидаем пик эпидемии примерно на даты 15-25 апреля», - подчеркнул он.

Поэтому, по словам замглавы МВД, главная, а по сути, единственная задача карантина - остановить «раскрутку» эпидемии в геометрической прогрессии, когда каждый зараженный перед установлением диагноза успевал заразить 3-4 других человека.

«Эпидемия останавливается лишь тогда, когда инфицированный, до момента выявления у него заболевания, по статистике, успевает заразить меньше одного человека», - отметил Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта, который позже был продлен до 24 апреля.

В Украине по состоянию на 10:00 1 апреля зафиксировано 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19.