Кличко объяснил, как будут наказывать нарушителей карантина

За первое нарушение оштрафуют на 17 тысяч гривень.

Мэр Киева Виталий Кличко объяснил, к какой ответственности могут быть привлечены лица, которые нарушают правила карантина или обязательный режим обсервации.

Читайте такжеВ Киеве всех больных с воспалением легких будут тестировать на COVID-19 – Кличко

«Ответственность за нарушение режима карантина, самоизоляции, или обсервации, будет следующей: первое нарушение – штраф 17 тысяч гривен. Второе нарушение – 34 тысячи гривен. Ну и для тех, кто совсем не понимает и нарушает правила в третий раз – уголовная ответственность», - отметил киевский городской голова во время брифинга.

Напомним, Киевская власть намерена штрафовать нарушителей карантина. Сообщалось, что киевлян будут штрафовать на сумму от 1700 до 3400 гривень.

Читайте также: