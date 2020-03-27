За рубежом от коронавируса скончалась четвертая украинка - МИД

Количество украинцев, которые заболели коронавирус в других странах, увеличилось до 22 человек.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что количество украинцев, умерших за границей от осложнений в результате инфицирования коронавирусом, выросло с 3 до 4 человек.

Об этом говорится в оперативной информации МИД по состоянию на 20:00 26 марта, но не уточняется, в какой стране умерла еще одна гражданка Украины.

Читайте такжеВ Украине возросло число больных коронавирусом COVID-19

Все умершие за рубежом - женщины. Ранее три смерти произошли в Италии.

Также с 20 до 22 человек возросло число украинцев, которые проходят лечение: 5 - в Италии, 4 - в Германии, 4 - в Доминиканской Республике, по двое - в Польше, Объединенных Арабских Эмиратах, и по одному - в Испании, Нидерландах, США, Нигерии и на Сейшельских островах.

Количество соотечественников, находящихся на карантине, остается неизменным - 160 человек. В частности, речь идет о таких странах: 106 - в Польши, 16 - в Бразилии, 8 - во Вьетнаме, 8 - в Нигерии, 7 - в Германии, 3 - в ОАЭ, 2 - в США, по одному - в Австралии, Азербайджане, Молдове, Китае, Катаре, Нидерландах, Румынии, России, Черногории и Бельгии.

Количество украинцев, которые выздоровели, возросло до 8: 4 - в Японии, 2 - в Италии, 1 - в Германии и 1 - в Польше.

На сегодняшний день в Украину вернулось 94 тыс. 356 украинцев.

Читайте также: