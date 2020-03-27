"Деньги нужно выделять на людей моложе 65, а не на трупы": Емец удивил странным заявлением (видео)
Министр здравоохранения Илья Емец призвал финансировать живых людей, а не трупов, намекая про людей, которым больше 65 лет.
Об этом он заявил в интервью телеканалу "112 Украина".
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Емец напомнил о возрастной группе риска заражения коронавирусом и посоветовал финансистам подсчитать, сколько нужно выделить денег "на еще живых людей, а не на трупых".
"Продолжительность жизни средняя для мужчин, по-моему, у нас составляет 65 лет. Поэтому я вам скажу откровенно, что когда финансисты, которые нам должны помогать, начинают рассчитывать на тех людей, которые еще у нас... я не пугаю и не шучу... которые у нас еще живы, то я все время говорю, вы подсчитайте, сколько нам надо выделить финансов. Да? Но на еще живых людей, а не на трупых", - заявил министр.
"Посмотрел эпическое интервью министра здравоохранения Емца, которое он дал 112 каналу. Сейчас пишут, что министр в нем назвал трупами людей старше 65 лет, но на самом деле довольно сложно понять, что сказал Емец», - отреагировал на высказывание министра журналист Денис Казанский.
Как сообщал УНИАН, министр здравоохранения Украины Илья Емец инициировал ужесточение ограничительных мер для более эффективной борьбы с коронавирусом.
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