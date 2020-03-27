Офис президента обратился к крымчанам в связи с коронавирусом

ОП посоветовал крымчанам получать оперативную информацию о коронавирусе из официальных страниц украинской власти.

Офис президента обратился к жителям оккупированного Россией Крыма в связи с распространением в мире коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства в Facebook.

"Дорогие крымчане! В связи с распространением коронавируса призываем вас соблюдать правила гигиены и дезинфекции, по возможности - переходите на дистанционную работу и оставайтесь дома. Воздержитесь от путешествий и посещения мест с большим скоплением людей. Также очень важно обратить внимание на безопасность пожилых возраста, которые являются группой риска, и детей. В случае выявления симптомов болезни (повышенная температура, сухой кашель, затрудненное дыхание) самоизолируйтесь и обращайтесь к врачу", - говорится в обращении.

Читайте такжеКоронавирус в Украине 2020: последние новости по состоянию на 26 марта (онлайн)

Также высказывается совет оперативную информацию о коронавирусе получать из официальных страниц Министерства здравоохранения Украины, Кабинета министров и Офиса президента Украины.

Кроме того отмечается, что актуальная информация о позициях и действиях государственных органов власти в защиту и поддержку связей с украинскими гражданами, ситуации с правами человека в Крыму есть на официальном сайте Представительства президента Украины в АР Крым (http://www.ppu.gov.ua/), его страницах в Facebook (https://www.facebook.com/ppu.gov.ua/) и Twitter (https://twitter.com/ppu_gov_ua) и в Telegram-канале (https://t.me/ppuark).

Вместе с тем, по номеру горячей телефонной линии 0800502192 или по телефону +380 (552) 49-59-39 специалисты Представительства своевременно предоставят консультацию по актуальным крымским вопросам.

Читайте также: