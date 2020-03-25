Больных на коронавирус принудительно будут отправлять в больницы в случае отказа от госпитализации - Аваков

Правительство приняло постановление, согласно которому по решению санитарного врача полиция должна обеспечивать принудительную госпитализацию инфицированного коронавирусом человека.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что больных коронавирусом будут принудительно доставлять в больницы с помощью полиции, если они будут отказываться от госпитализации.

Об этом он заявил, комментируя сегодняшнее правительственное постановление, согласно которому по решению санитарного врача полиция должна обеспечивать принудительную госпитализацию инфицированного коронавирусом человека в случае его отказа, сообщает пресс-служба МВД.

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"К этому мы прибегли из-за того, что было несколько случаев, когда человек, получив положительный анализ, сбегал из больницы, и полицейские его искали. Другие не хотели госпитализироваться. Тот, кто сбегает из-под надзора врачей, является разносчиком, заражает десятки людей, от чего они могут даже умереть", - отметил министр.

Напомним, что в Украине принудительное лечение лица возможно только по решению суда.

Как сообщал УНИАН, Арсен Аваков заявил, что с 27 марта Украина полностью прекращает авиасообщение, но при этом никто не прижимать конституционных прав граждан.

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