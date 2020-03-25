Количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось до 136 человек

По состоянию на утро 25 марта в Украине было зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом.

Количество зараженных смертельным коронавирусом в Украине увеличилось 136 человек.

Читайте такжеВ Черновицкой области подтвердили еще четыре случая инфицирования COVID-19

Об этом сообщил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин в эфире "Украинского радио"

"На данный момент мы уже имеем информацию о 136 случаях, лабораторно подтвержденных".

По его словам, сейчас эти данные верифицируются, и каждый день в 10:00 ЦОС будет вместе с Кабинетом Министров и Министерством здравохранения обнародовать данные о заболеваемости Covid-19.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 25 марта в Украине было зафиксировано 113 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Читайте также: