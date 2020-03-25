Количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось до 136 человек
21:18, 25 марта 2020Страна
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По состоянию на утро 25 марта в Украине было зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом.
Сейчас эти данные верифицируются / фото УНИАН
Количество зараженных смертельным коронавирусом в Украине увеличилось 136 человек.
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Об этом сообщил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин в эфире "Украинского радио"
"На данный момент мы уже имеем информацию о 136 случаях, лабораторно подтвержденных".
По его словам, сейчас эти данные верифицируются, и каждый день в 10:00 ЦОС будет вместе с Кабинетом Министров и Министерством здравохранения обнародовать данные о заболеваемости Covid-19.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 25 марта в Украине было зафиксировано 113 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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