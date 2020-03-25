В Украину вскоре прибудет самолетом следующая партия тестов на COVID-19 – Зеленский

Тесты заберут из Китая грузовым самолетом.

В Украину привезут самолетом из Китая следующую партию тестов на определение коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

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«Вскоре в Китай отправится грузовой самолет, который доставит в Украину следующую партию ПЦР-тестов и медицинских средств для борьбы с распространением коронавируса», – цитирует слова главы государства пресс-служба ОП в Telegram.

В то же время секретарь Координационного совета по противодействию распространения COVID-19 Кирилл Тимошенко напомнил, что в Украине началось производство отечественных тестов и средств защиты.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 25 марта в Украине зафиксировано 113 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 29 новых случаев, в том числе первые случаи инфицирования в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях.