Нардеп сообщил о новых случаях коронавируса под Киевом

По сообщению нардепа, в Обухове - еще один случай коронавируса.

В Обуховском районе - еще два случая коронавируса, в городе Обухове — один.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.

"Короновирус +2 в Обуховском районе и +1 в городе Обухове", - написал он.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 25 марта в Украине зафиксировано 113 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 29 новых случаев, в том числе первые случаи инфицирования в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях.

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