В Черновицкой области зафиксировали еще 13 случаев заражения коронавирусом - глава ОГА

Больше всего инфицированных COVID-19 людей зафиксировано в селе Коленковцы Хотинского района.

В Черновцах медики подтвердили коронавирусную инфекцию еще у 13 местных жителей.

Об этом председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук сообщил сегодня в видеообращении на своей странице в Facebook.

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«Мы, к сожалению, имеем увеличение количества инфицированных людей. Это дополнительно 13 человек. Поэтому, общая численность больных, инфицированных в Черновицкой области от первого установленного случая составляет уже 38 человек», - сообщил чиновник.

Он также назвал населенные пункты Черновицкой области, в которых зафиксированы случаи COVID-19.

«Больше всего - это село Коленковцы (Хотинский район). Там установлено 12 человек. В городе Хотин – один человек. В селе Брусника Кицманского района - семь человек. В селе Лужаны (Кицманский район) - четыре человека. В селе Великий Кучуров (Сторожинецкий район) - два человека. В селе Иживцы Сторожинецкого района - один человек. В городе Заставна установлен факт инфицирования двух человек. В селе Юрковцы Заставновского района - один человек. В селе Каменка Глыбокского района - один человек. В селе Луковице Глыбоцкого района - также один человек. В селе Топоровцы Новоселицкого района - один человек. И в областном центре в настоящее время есть двое инфицированных людей», - сказал председатель Черновицкой ОГА.

Как отметил чиновник, отныне лабораторные исследования для выявления коронавируса в Черновцах будут проводиться каждый день.

«Врачи, инфекционисты и лабораторный центр будут отслеживать и оперативно реагировать, отрабатывать все образцы, которые будут отбираться по направлению исключительно врачей. Только врачи, которые слышат о симптоматике, о жалобах пациентов, уполномочены направлять и инициировать проведение таких тестов», - сказал Осачук.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 24 марта зафиксировано 84 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 3 летальных.

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