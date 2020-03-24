Минздрав: тотальный скрининг для выявления коронавируса не работает
Тотальный скрининг для выявления Covid-19 не работает, выявлять заболевание позволяют другие методы.
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Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала ICTV.
«Мы делали тотальный скрининг на людях, которые возвращались самолетами из очагов заболевания, например, из Италии и Испании. Мы брали у них материал на тестирование, и ни одного случая ни на одном из рейсов мы не обнаружили. В то же время, когда мы установили за ними медико-санитарный надзор, через 3-5, 6, 7 дней у этих людей возникали симптомы. Потом, когда мы их обследовали, мы подтверждали коронавирус», – отметил главный санврач.
Ляшко также сообщил, что в конце марта Минздрав будет иметь статистические данные о смертности за февраль, в частности о пневмонии.
По информации Ляшко, по состоянию на понедельник, 23 марта, поступила информация о десяти новых случаях заражения смертельным коронавирусом.
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