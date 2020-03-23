В Украине смогут проверять до 2 тысяч анализов на коронавирус в сутки

Для эффективного лечения больных необходимо максимально быстро установить диагноз, говорит глава наблюдательного совета Biopharma.

Компании UFuture и Biopharma передали вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья МОЗ оборудование, позволяющее проводить до 2 тысяч тестов на коронавирус в сутки.

“Сегодня вирусологическая референс-лаборатория получила благотворительную помощь от компании Biopharma. Это приборы, которые позволят быстро проводить лабораторную диагностику на коронавирус. Вместе с оборудованием мы получили наборы тест-систем, необходимую реагентику и все необходимые составляющие”, - говорит заместитель гендиректора Центра общественного здоровья МОЗ Людмила Черненко.

Референс-лаборатория МОЗ получает результаты тестирования на коронавирус из регионов. “Если две недели назад приходило до нескольких десятков образцов в сутки, сегодня мы получаем пробы сотнями. Поэтому помощь очень своевременная, можно эффективно использовать и персонал, и лабораторию, и представленные реагенты”, - говорит заведующая лабораторией Ирина Демчишина.

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Оборудование позволяет готовить пробы и проводить ПЦР-анализ (полимеразная цепная реакция, подтвержденный способ определения коронавируса - Ред.).

“Для эффективного лечения больных необходимо максимально быстро установить диагноз. Сегодня коронавирусная инфекция еще слабо изучена, но понятно одно: только ПЦР-анализ дает четкий и точный результат, чем конкретно болеет человек, чтобы сделать лечение максимально эффективным”, - говорит глава наблюдательного совета Biopharma Константин Ефименко. По его словам, оборудование, которое стоит около 6 млн грн, позволяет проводить до 2 тысяч проверок в сутки.

В борьбу с коронавирусом включился бизнес всех уровней. “Наша задача сейчас помочь украинцам побороть коронавирус и вернуться на свои рабочие места, к обычному образу жизни. Большой бизнес должен восстановить производство, зарабатывать деньги, создавать ценность и двигать экономику. Люди - жить как раньше, − уверен глава компании UFuture Василий Хмельницкий. − Рад, что много бизнесменов на разных уровнях помогают бороться с этой проблемой. Уверен, что вместе мы победим коронавирус и точно преодолеем кризис”.

Также компании UFuture и Biopharma подарили аппараты искусственной вентиляции легких третьей инфекционной больнице Белой Церкви, опорному медучреждению области.