"Медики, как на войне": Емец предлагает почасовую оплату труда для врачей
Глава Минздрава Илья Емец хочет ввести почасовую оплату для врачей, в частности, реаниматологов, на период эпидемии коронавируса.
Читайте такжеЕмец: если локализуем коронавирус, то уже в мае будем сажат картошку
Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина".
"Я в понедельник выношу на правительство не ту мизерную оплату... Я бы во время эпидемий сделал это почасово (оплату труда, - ред.). Поэтому нужно понять, что во время эпидемии человек, как на войне. Я думаю, это постановление в правительстве поддержат", - сказал Емец.
В качестве примера он привел работу реаниматологов в центре детской кардиологии, где реаниматологи получают почасовую оплату, но не могут работать больше 12 часов подряд.
"Если мы примем постановление о почасовой оплате, то это будет не просто стимул, а спасение для тех людей, которые, не смотря на опасность, работают и будут", - сказал министр.
Читайте также:
- Симптомы коронавирус - как отличить от гриппа или простуды
- Коронавирус карта распространение на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн