"Медики, как на войне": Емец предлагает почасовую оплату труда для врачей

Министр здравоохранения предлагает ввести почасовую оплату для врачей.

Глава Минздрава Илья Емец хочет ввести почасовую оплату для врачей, в частности, реаниматологов, на период эпидемии коронавируса.

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Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина".

"Я в понедельник выношу на правительство не ту мизерную оплату... Я бы во время эпидемий сделал это почасово (оплату труда, - ред.). Поэтому нужно понять, что во время эпидемии человек, как на войне. Я думаю, это постановление в правительстве поддержат", - сказал Емец.

В качестве примера он привел работу реаниматологов в центре детской кардиологии, где реаниматологи получают почасовую оплату, но не могут работать больше 12 часов подряд.

"Если мы примем постановление о почасовой оплате, то это будет не просто стимул, а спасение для тех людей, которые, не смотря на опасность, работают и будут", - сказал министр.

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