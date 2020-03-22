Количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине возросло до 63
21:47, 22 марта 2020Страна
4388 0
За сутки зафиксировано 16 новых случаев заболевания.
Количество больных коронавирусом растет / "Информатор"
Количество случаев заболевания коронавирусом в Украине выросло на 16 и сейчас составляет 63.
Об этом сообщил в эфире телеканала "Украина 24" руководитель Центра общественного здоровья Игорь Кузин.
"По состоянию на сегодняшнее время у нас есть 645 подозрений и 63 подтвержденных случая", - отметил он.
Читайте такжеВ Украину прибывает партия двух видов тестов на коронавирус – Минздрав
По его словам, за последние сутки было получено 114 подозрений на коронавирус.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро воскресенья в Украине было зафиксировано 47 случаев заражения коронавирусом, три из них – летальные. Один человек – выздоровел.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter