Количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине возросло до 63

За сутки зафиксировано 16 новых случаев заболевания.

Количество случаев заболевания коронавирусом в Украине выросло на 16 и сейчас составляет 63.

Об этом сообщил в эфире телеканала "Украина 24" руководитель Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

"По состоянию на сегодняшнее время у нас есть 645 подозрений и 63 подтвержденных случая", - отметил он.

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По его словам, за последние сутки было получено 114 подозрений на коронавирус.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро воскресенья в Украине было зафиксировано 47 случаев заражения коронавирусом, три из них – летальные. Один человек – выздоровел.

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