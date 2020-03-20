Зеленский: в Украине есть первый выздоровевший от COVID-19

Украина получила первую партию экспресс-тестов, изготовленную Институтом молекулярной биологии Национальной академии наук Украины.

В Украине зарегистрировали первый случай выздоровления после инфицирования коронавирусом.

Об этом в обращении сообщил президент Владимир Зеленский.

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По его словам, вылеченным оказался житель Черновцов, который показал отрицательный результат после повторного лабораторного анализа.

Зеленский отметил, что Украина получила первую партию экспресс-тестов, изготовленную Институтом молекулярной биологии Национальной академии наук Украины.

Президент также напомнил, что в ближайшие 48 часов в Украину прибудут 10 миллионов высокоточных лабораторных тестов, 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, 1 миллион масок повышенной защиты для врачей и копов, 400 тысяч экспресс-тестов и 10 тысяч литров дезинфекционной жидкости.

Как сообщал УНИАН, в Украине зафиксировано 26 случаев коронавирусной болезни COVID-19. В мире на коронавирус заболели около 244,5 тыс. людей, выздоровели более 86 тыс. человек, умерли более 10 тыс. лиц.