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В Италии оштрафовали украинку за незаконную продажу медицинских масок возле супермаркета - СМИ

16:28, 18 марта 2020
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REUTERS

Об этом сообщает итальянское издание Milano Today.

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В частности, местный житель позвонил в полицию и и сообщил, что он заметил, как женщина несколько дней продавала маски возле супермаркета. Ею оказалась 53-летняя гражданка Украины. В воскресенье днем, 15 марта, она была оштрафована за незаконную продажу хирургических масок.

Сообщается, что при приближении полицейского украинка пыталась скрыться, пряча товар под куртку.

В то же время, как только полиция задержала ее, она сразу же признала, что пыталась продавать маски. Ее оштрафовали "за отсутствие разрешения на торговлю в публичных местах" и несоблюдение указа правительства о необходимости оставаться дома для предотвращения распространения коронавируса.

инфографика УНИАН
инфографика УНИАН

Как сообщал УНИАН, власти Италии решила привлечь к работе 10 тысяч студентов-медиков, чтобы помочь медицинским службам справиться с пандемией коронавирус COVID-19.

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