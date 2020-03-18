В Одессе с подозрением на коронавирус госпитализированы 17 человек

Все они прибыли из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции.

В Одессе с подозрением на коронавирус COVID-19 госпитализированы 17 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила главный врач Одесской городской инфекционной клинической больницы Светлана Лаврюкова.

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«В настоящее время в больнице находятся 17 пациентов, которые прибыли из разных стран, в которых регистрируются случаи коронавирусной инфекции. В основном, это молодые люди», - сказала она. Из 17 человек, 10 - госпитализированы вчера.

Как уточнила главный врач, у этих пациентов - признаки респираторной инфекции в различных сочетаниях - повышение температуры, кашель, насморк. Состояние - удовлетворительное и средней тяжести.

Лаврюкова уточнила, что люди поступали в больницу разными путями - некоторых привезла скорая помощь, другие обратились самостоятельно.

У госпитализированных людей берется смыв из носоглотки и делается быстрый тест на грипп.

«Смывы мы отправляем в вирусологическую лабораторию областного лабораторного центра для проведения ПЦР-диагностики респираторных заболеваний. Они проводят диагностику, исключая грипп и другие респираторные инфекции. Если они отрицательны, материал отправляют в Киев на ПЦР-исследование на коронавирус. Ответ мы получаем через несколько дней», - рассказала медик.

Она акцентировала, что положительных ответов на коронавирус в город пока не поступало.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 18 марта в Украине зафиксировано 14 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.